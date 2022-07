Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 15.07. - 17.07.2022 (korrigierte Fassung)

Wilhelmshaven (ots)

Einbrüche/Diebstähle

In der Nacht zu Freitag verschaffen sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Fenster Zutritt zu zwei Gartenlaube eines Kleingartenvereins am Neuengrodener Weg. Aus einer Laube werden mehrere Elektrogeräte und Videospiele entwendet. In der anderen Laube wird Diebesgut in Form von Baumaterialien zum Abtransport bereitgelegt.

In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstag, 07:45 Uhr, wird durch eine bislang unbekannte Person der Gemeinschaftskeller eines Mehrparteienhauses in der Weichselstraße betreten. Dort wird ein Münzautomat einer Waschmaschine gewaltsam von der Wand gerissen und entwendet.

Zwischen Freitag, 21:15 Uhr, und Samstag, 12:15 Uhr, wird durch unbekannte Täter versucht, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Mellumstraße aufzuhebeln.

Unfälle/Verkehrsstraftaten

Am Freitagvormittag kommt es zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw in dem Einmündungsbereich Banter Weg/Weserstraße. Der 61-jährige Fahrzeugführer aus Grevenbroich befährt den Banter Weg in nördliche Richtung, die 35-jährige Fahrzeugführerin aus Sande beabsichtigt, von der Weserstraße auf den Banter Weg, in Fahrtrichtung Süden, abzubiegen. Beide unfallbeteiligten Personen geben an, jeweils bei Grünlicht in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. Durch den Zusammenstoß wird die 35-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt und anschließend ins Klinikum verbracht. An beiden Pkw entsteht erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 20.000 EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter 04421/9420 zu melden.

Am Freitagabend kommt es im Kreuzungsbereich Peter-/Genossenschaftsstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven missachtet beim Einfahren in die Kreuzung die Vorfahrt des Pkw eines 19-jährigen Wilhelmshaveners. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge werden diese so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit sind. Der Schaden beläuft sich auf ca. 18.000 EUR. Durch den Unfall werden zwei Personen mit leichten Verletzungen dem Klinikum Wilhelmshaven zugeführt.

Am Freitag, gegen 21:00 Uhr, wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Virchowstraße festgestellt, dass ein 22-jähriger Führer des Pkw nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiter wird festgestellt, dass der 48-jährige Halter des Pkw dem Fahrzeugführer den Pkw überlassen hat, obwohl ihm dieser Umstand bekannt war. Auf die beiden Wilhelmshavener kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Am späten Samstagabend kann durch Zeugen beobachtet werden, wie eine 48-jährige Pkw-Führerin aus Oberhausen ohne Notwendigkeit mit ihrem Pkw über den Gehweg in der Braunschweigstraße ausweicht. Beim Zurücksetzen auf die Straße kommt es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw. Die Fahrzeugführerin entfernt sich zunächst unerlaubt vom Unfallort und bleibt in ca. 100 Meter Entfernung mit dem Fahrzeug stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille bei der Unfallverursacherin festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. An beiden Pkw entsteht Sachschaden. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Brände

In der Nacht zu Freitag geraten auf einem Hinterhof einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße mehrere Zeitungen, welche auf und neben Werkstofftonnen, abgelegt waren, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Vermutlich erlischt der Brand eigenständig. Es kommt zu keinen Beschädigungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei telefonisch unter 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell