POL-BOR: Reken - Einbruch in Wohnhaus

Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, L560; Unfallzeit: 15.01.23, ca. 21.05 Uhr; Am Sonntagabend kam ein 37 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus auf der L560 in Höhe des Parkplatzes Vredener Dyk nach rechts von der Straße ab. Er wurde dabei leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro. Der 37-Jährige gab an, er sei einem auf der Fahrbahn ...

