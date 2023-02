Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (08.02.2023) in der Schwabstraße Fahrbahnbegrenzungen beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte war gegen 11.00 Uhr in der Schwabstraße in Richtung Bebelstraße unterwegs. Auf Höhe der Bismarckstraße kam das Fahrzeug offenbar nach rechts ab und überfuhr dort mehrere rot/weiße Fahrbahnbegrenzungen, die daraufhin aus dem Boden gerissen wurden. Anschließend fuhr die schwarze Limousine, vermutlich ein Mercedes oder ein BMW, weiter über die Bebelstraße in Richtung Hölderlinplatz. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, insbesondere der Fahrer eines Lastenfahrrads, der sich zu dieser Zeit an der Unfallstelle aufhielt sowie der Autofahrer, der unmittelbar hinter dem Verursacherfahrzeug fuhr, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

