POL-S: Schwerer Verkehrsunfall nach möglichem Kraftfahrzeugrennen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (08.02.2023) im Bereich der Heilbronner Straße/Pragsattel ist eine Person verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden. Ein 29-jähriger Fahrer eines roten Mercedes CLA sowie ein 26-jähriger Fahrer eines weißen Mercedes Vito fuhren gegen 20.30 Uhr die Heilbronner Straße von der Friedrichswahl kommend in Richtung Pragsattel entlang. Hierbei waren beide Fahrzeuge offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Kurz vor der Tunneleinfahrt wollte der 29-Jährige offenbar auf die rechte Fahrspur in Richtung Pragsattel wechseln, woraufhin der Vito-Fahrer, der bereits auf dieser Spur unterwegs war, seine Geschwindigkeit erhöht haben soll. Um noch vor dem Vito einzuscheren, soll der CLA-Fahrer ebenfalls beschleunigt haben und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der CLA prallte in der Folge gegen eine Straßenlaterne. Der Vito fuhr nach rechts über den dortigen Fußgängerweg sowie anschließend gegen einen Baum und einen Verteilerkasten. Bei dem Unfall erlitt die 26-jährige Mitfahrerin im CLA schwere Verletzungen, weshalb sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. Aufgrund der Beschädigung des Verteilerkastens kam es im Bereich Burgholzhof zu einem zeitweisen Ausfall des Telefon- und Internetdienstes. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 100.000 Euro. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrzeuge sowie die Führerscheine der beiden Fahrer. Während der Unfallaufnahme waren beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Pragsattel bis etwa Mitternacht gesperrt.

