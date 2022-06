POL-BOR: Ahaus - Auto touchiert und weitergefahren

Gronau (ots) - Scheiben eingeschlagen haben Unbekannte in Gronau an zwei Firmenwagen. Die Fahrzeuge hatten auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße gestanden, wo es zwischen Freitagabend und Samstagabend zu der Tat kam. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) ...

