POL-BOR: Bocholt - Autoradio hält stand

Gescher (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in Gescher in einen Verbrauchermarkt eingedrungen. Um in das Gebäude an der Fabrikstraße zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster eingeworfen. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie den Tatort ohne Beute. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning ...

mehr