POL-S: Senior aus Stuttgarter Krankenhaus vermisst

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (07.02.2023) einen 34-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der in einem Einkaufszentrum an der Wildunger Straße randaliert haben soll. Mehrere Zeugen meldeten sich gegen 17.40 Uhr über Notruf bei der Polizei, dass der 34 Jahre alte Mann mit einer abgebrochenen Flasche randalieren würde. Die alarmierten Polizisten trafen im Erdgeschoss auf den ...

