POL-S: In Einkaufszentrum randaliert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag (07.02.2023) in eine Schule an der Haußmannstraße eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Diebe gelangten zwischen 17.00 Uhr und 07.00 Uhr in das Gebäude und hebelten in der Folge eine Bürotür auf. Sie durchwühlten Schubladen, stahlen daraus Bargeld in Höhe von etwa hundert Euro und erbeuteten zudem einen Tresor mit rund tausend Euro ...

