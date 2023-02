Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Parkscheinautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (06.02.2023) in einer Tiefgarage an der Augsburger Straße, im Bereich der Nebelhornstraße einen Parkscheinautomaten aufgebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 21.00 Uhr und 09.00 Uhr den Automaten auf, entnahmen die Geldkassette und stahlen daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell