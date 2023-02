POL-S: Langer Marsch der Kurden durch mehrere Städte

Stuttgart-Mitte (ots) - Drei unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen (05.02.2023) einen 22 Jahre alten Mann ausgeraubt und seinen Geldbeutel sowie sein Smartphone gestohlen. Der 22-Jährige verließ gegen 04.00 Uhr eine Diskothek am Rotebühlplatz, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden, an dem sich zwei weitere männliche Personen ...

mehr