Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrsunfallflucht

Polizei Pirmasens (ots)

Am 07.01.2023, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein Toyota Yaris mit PS-Kennzeichen die Lemberger Straße aus Richtung Ruhbank kommend. In Höhe vom Plub ordnete sich die 73-jährige Fahrzeugführerin nach links ein, um in die Emmichstraße einzubiegen. Ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug fuhr seinerseits zu weit links und streifte den Außenspiegel des Toyota. Das Fahrzeug, ein Skoda, fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen Skodas dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell