Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Polizei Pirmasens (ots)

Am 07.01.2023, gegen 20:45 Uhr, wurde von der Streife in der Zweibrücker Straße in Pirmasens ein E-Scooter kontrolliert. Der 26-jährige Fahrzeugführer stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest bestätigte den Konsum von Marihuana. Eine Blutprobe wurde entnommen; der E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. |pips

