Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrskontrollen in der Fußgängerzone

Polizei Pirmasens (ots)

Am 07.01.2023, ab 12:00 Uhr, wurden aufgrund des hohen Personenaufkommens in der Fußgängerzone in Pirmasens mehrere anlassbezogene Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnte u.a. ein Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt werden. Mehrere Verkehrsteilnehmer konnten eine Genehmigung vorzeigen. Es wurden mehrere Gespräche mit Passanten geführt; die Resonanz auf die Kontrollen war durchweg positiv. |pips

