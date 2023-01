Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizei Pirmasens (ots)

Am 07.01.2023, gegen 10:00 Uhr, wurde in der Arnulfstraße von der Streife ein Peugeot-Transporter bemerkt, dessen TüV-Plakette bereits seit mehreren Monaten abgelaufen war. Einen Führerschein konnte der 28-jährige Fahrzeugführer nicht vorlegen. Er konnte lediglich ein Lichtbild eines moldawischen Führerscheins auf seinem Handy vorzeigen. Da der Fahrzeugführer jedoch schon seit etwa einem Jahr in Deutschland lebt, ist die Fahrerlaubnis nicht mehr gültig. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell