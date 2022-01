Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bei Kontrolle mehrere Blankett-Impfausweise aufgefunden +++ Erneut Lenkräder ausgebaut +++ Kabeldiebstahl +++ Reifenstecher +++ Schockanrufe gescheitert +++ Beifahrer bei Unfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Bei Kontrolle mehrere Blankett-Impfausweise aufgefunden, Wiesbaden, Biebricher Allee, 16.01.2022, 05.30 Uhr,

(pl)Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag bei der Kontrolle eines 24-jährigen Autofahrers in Wiesbaden mehrere Blankett-Impfausweise aufgefunden und sichergestellt. Eine Polizeistreife unterzog den Autofahrer gegen 05.30 Uhr im Bereich der Biebricher Allee einer Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand und Betäubungsmittel mit sich führte. Da sich der 24-Jährige der kontrollierenden Streife gegenüber zunehmend unkooperativer verhielt, wurden weitere Polizeikräfte zwecks der Festnahme des Mannes und der Durchsuchung seines Fahrzeugs hinzugezogen. Bei der Fahrzeugdurchsuchung fanden die Polizisten dann mehrere Blanko-Impfausweise mit Covid-19 Impfeinträgen auf und stellten diese sicher. Aufgrund dieses Fundes wurde noch am Sonntagvormittag auf Antrag der Wiesbadener Staatsanwaltschaft die Wohnung des Festgenommenen in Nassau im Rhein-Lahn-Kreis von der rheinland-pfälzischen Polizei durchsucht und weitere Gegenstände sichergestellt. Der 24-Jährige muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachtes der Vorbereitung der Herstellung von unrichtigen Impfausweisen, verantworten.

2. Erneut Lenkräder im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, Nacht zum 18.01.2022,

(pl)In Wiesbaden waren in der Nacht zum Dienstag erneut Autoaufbrecher zugange, welche es auf die Lenkräder von sechs geparkten BMW abgesehen hatten. Die Täter verschafften sich in allen Fällen durch eine eingeschlagene Seitenscheibe Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen und bauten anschließend aus fünf Autos die Lenkräder aus. Aus einem Fahrzeug ließen die Täter darüber hinaus auch noch das festeingebaute Navigationssystem mitgehen. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich Kellerstraße, Rembrandtstraße, Wilhelminenstraße, "Am Schlosspark", Eberleinstraße sowie Rathausstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Kabel von Baustelle gestohlen,

Wiesbaden, Südost, Gustav-Nachtigal-Straße, 14.01.2022 bis 17.01.2022

(pa)Im Verlauf des Wochenendes wurden von einer Wiesbadener Baustelle Kabel im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Wie am Montagmorgen festgestellt wurde, hatten sich Unbekannte in der Zeit seit Freitagnachmittag in ein Gebäude in der Gustav-Nachtigal-Straße begeben, das sich aktuell in der Sanierung befindet. Das Interesse der Täter weckten auf der Baustelle befindliche Kupferkabel. Die Diebe entwendeten mehrere Hundert Meter Kabel, für deren Abtransport sie mutmaßlich ein größeres Fahrzeug nutzten. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 entgegen.

4. Vielzahl von Reifen zerstochen,

Wiesbaden, Schierstein, Schoßbergstraße, Freitag, 14.01.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 17.01.2022, 07:00 Uhr,

(mh)Im Zeitraum von Freitag bis Montag haben unbekannte Täter etwas mehr als 40 Reifen an Fahrzeugen in der Schoßbergstraße in Schierstein zerstochen. Es entstand durch die Einstiche Sachschaden an zwölf Fahrzeugen, welche auf einem Firmengelände im dortigen Gewerbegebiet geparkt waren. Das Motiv der Tat ist bislang unklar.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Zeuginnen, verdächtige Beobachtungen, die in Schoßbergstraße im Zeitraum zwischen Freitag und Montag gemacht wurden, unter der Rufnummer (0611) 345-0 mitzuteilen.

5. Schockanrufe gescheitert,

Wiesbaden, 17.02.2022,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit einem "Schockanruf" Bargeld erbeuten wollen. Am Montag versuchten es die Betrüger hiermit bei mindestens sechs Seniorinnen aus Wiesbaden, scheiterten jedoch glücklicherweise in den bislang bekanntgewordenen Fällen. Die Geschädigten erhielten im Laufe des Tages jeweils einen Anruf, in welchem geschildert wurde, dass ein enges Familienmitglied einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur die Zahlung einer höheren Kaution eine Haft verhindern könne. Während die Angerufenen in fünf Fällen rechtzeitig misstrauisch wurden, begab sich eine Seniorin zu ihrer Hausbank, um die geforderte Geldsumme abzuheben. Der Bankmitarbeiter verhinderte jedoch die Herausgabe des Geldes und informierte die Polizei. Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird mit dem "Schockanruf" auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

6. Brennender Motorroller,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, 17.01.2022. 22.50 Uhr,

(pl)Am Montagabend brannte auf einem Feldweg seitlich der Boelckestraße in Mainz-Kastel ein Motorroller. Der Brand wurde gegen 22.50 Uhr von einem Zeugen bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Da an dem durch das Feuer vollständig zerstörten Roller weder ein Versicherungskennzeichen, noch eine Fahrgestellnummer vorgefunden werden konnten, sind die Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Roller zuvor entwendet wurde. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Autofahrer verliert Kontrolle - Beifahrer schwer verletzt, Wiesbaden, Kastel, Wiesbadener Straße, 17.01.2022, gg. 22.25 Uhr

(pa)In Kastel kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-Jähriger schwer verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Gegen 22.25 Uhr befuhr ein 22-jähriger Skoda-Fahrer die Wiesbadener Straße aus Richtung Theodor-Heuss-Brücke kommend, als er in Höhe der Hausnummer 3 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Octavia verlor. Der Skoda prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf, wobei beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Der Beifahrer des 20-Jährigen erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell