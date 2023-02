Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätten eingebrochen - Täter auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim/-Zuffenhausen/-West (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (07.02.2023) und Mittwoch (08.02.2023) in Gaststätten an der Augsburger Straße, Wollinstraße und Leuschnerstraße eingebrochen. Am Mittwoch betrat der Inhaber der Gaststätte an der Augsburger Straße gegen 04.30 Uhr sein Lokal. Dabei erkannte er einen Mann, welcher offenbar zuvor ein Fenster aufgehebelt hatte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, blieb erfolglos. Der Mann war zirka 160 Zentimeter groß, trug einen roten Kapuzenpullover sowie Sporthose. Er war mit einer Art Gasmaske maskiert und hatte ein Brecheisen bei sich. Unbekannte hebelten an der Wollinstraße, am Dienstag zwischen 04.40 Uhr und 14.30 Uhr, die Eingangstüre zu einer Gaststätte auf und brachen anschließend mehrere Spielautomaten auf. Sie stahlen einen Tresor mit Bargeld sowie Geld aus einer Kasse und erbeuteten so insgesamt mehrere Hundert Euro. Bei den Einbrechern handelte es sich vermutlich um zwei Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren, die zwischen 175 bis 185 Zentimeter groß waren und Winterjacken sowie FFP2-Masken trugen. Einer der beiden soll eine kräftige Statur gehabt haben. Er hatte zudem eine Brechstange dabei. Der andere soll schlank gewesen sein, hatte dunkle Haare und trug eine Schildkappe. An der Leuschnerstraße drückten unbekannte Täter am Dienstag zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr ein Fenster zur Gaststätte auf, nachdem sie zuvor ein angebrachtes Fenstergitter auf gespreizt hatten. Sie brachen in der Folge Spielautomaten auf und erbeuteten dadurch mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

