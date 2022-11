Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Eving

Dortmund (ots)

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle über den Notruf 112 ein Verkehrsunfall auf der Osterfeldstraße in Dortmund-Eving gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen, gegen mehrere Bäume geprallt und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Auf Grund der ersten Meldung, dass alle Personen bereits das Fahrzeug verlassen hatten, entsendete die Einsatzleitstelle den Rettungsdienst und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der zuständigen Feuerwache 2 (Eving) zur Einsatzstelle. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte. Der Einsatzleiter forderte daraufhin weitere Rettungsmittel nach. Nach der notärztlichen Versorgung konnten alle Patienten in geeignete Krankenhäuser transportiert werden. Für die Unfallaufnahme der Polizei leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle mit einem Lichtmast aus, sodass der Einsatz gegen Mitternacht beendet werden konnte. Für die Dauer der Maßnahmen war die Osterfeldstraße in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell