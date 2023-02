POL-RT: Senior aus Stuttgarter Krankenhaus vermisst

Reutlingen (ots) - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nachträglich Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 01.02.2023, an der Ecke Nikolaiplatz / Federnseestraße ereignet hat. Ein 77-Jähriger war gegen 10.35 Uhr mit seinem VW Sharan vom Nikolaiplatz aus nach links in die Federnseestraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer gleichaltrigen Fußgängerin, die die Federnseestraße in Richtung Eberhardstraße ...

