Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahnunfall

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall zwischen dem Iveco-Sprinter eines 29 Jahre alten Mannes und einer Stadtbahn der Linie U1 ist am Mittwochnachmittag (08.02.2023) der Sprinter-Fahrer leicht verletzt worden. Der 29-Jährige war mit seinem Fahrzeug kurz nach 16.00 Uhr auf der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach unterwegs. An der Kreuzung Waiblinger Straße/Daimlerstraße bog er offenbar verbotswidrig nach links in die Daimlerstraße ab und kollidierte hierbei mit der Stadtbahn, die in Richtung Fellbach unterwegs war. Rettungskräfte versorgten den 29-Jährigen und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Beamte sperrten ab 16.15 Uhr die Fahrbahn der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach ab dem Wilhelmsplatz. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Stand: 16.35 Uhr

