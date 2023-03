POL-BOR: Borken - Fahrerlaubnis und Zulassung Fehlanzeige

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt-Stenern, Barloer Weg; Unfallzeit: 21.03.2023, zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr; Geflüchtet ist ein Unbekannter am Dienstag in Bocholt-Stenern nach einem Verkehrsunfall. Dazu kam es zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg. Zurück blieb ein beschädigter roter Renault. Nach ersten Erkenntnissen haftete weißer Fremdlack am Wagen. Der ...

