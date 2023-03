Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter nach Auffahrunfall gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dingdener Straße;

Unfallzeit: 22.03.2023, 12.15 Uhr;

Möglicherweise nicht bemerkt hat ein beteiligter Autofahrer einen Unfall am Mittwoch in Bocholt - ein anderes Fahrzeug war auf seinen Anhänger geprallt. Das Geschehen hatte sich gegen 12.15 Uhr am Kreisverkehr Dingdener Straße / B 67 abgespielt. Der Unbekannte hatte dort abgebremst, als ein nachfolgendes Auto auffuhr. Der Fahrer des vorderen Wagens setzte seine Fahrt in Richtung B67 fort. Die Polizei bittet diesen oder mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell