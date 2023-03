Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Windschutzscheibe mit Steinen beworfen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Herzogstraße;

Tatzeit: 22.03.2023, zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Mittwoch in Bocholt einen geparkten Wagen. Die Täter bewarfen nach ersten Erkenntnissen die Windschutzscheibe mit Kieselsteinen. Der blaue Ford hatte zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr vor einer Schule an der Herzogstraße gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell