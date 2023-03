Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Liedern, Werther Straße;

Unfallzeit: 23.03.2023, 00.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine alkoholisierte Autofahrerin in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt-Liedern bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 21-Jährige hatte dort die Werther Straße in Richtung Bocholt befahren. Sie geriet mit ihrem Wagen von der Fahrbahn an die Leitplanke. Daraufhin verlor die Borkenerin die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Verletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei stellte das erheblich beschädigte Fahrzeug sicher. Eine Ärztin entnahm zwei Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt exakt zu bestimmen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Werther Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell