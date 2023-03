Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Vandalismus an geparktem Wagen

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, Burgplatz;

Tatzeit: zwischen 20.03.2023, 22.00 Uhr, und 21.03.2023,

Mutwillig haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Velen-Ramsdorf ein geparktes Auto beschädigt. Die Täter trugen an mehreren Stellen eine Substanz auf. Diese beschädigte den Lack des weißen Opel. Das Fahrzeug hatte zur Tatzeit an der Straße Burgplatz gestanden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell