Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geldausgabeautomat am Breul gesprengt

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Breul;

Tatzeit: 22.03.2023, 04.05 Uhr;

Einen Geldausgabeautomaten haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen in Stadtlohn gesprengt. Gegen 04.05 Uhr waren zwei Explosionen von dem Nahversorgungszentrum "Breul" ausgehend zu hören. Zersplittertes Glas, herausgerissene Türen und beschädigtes Mauerwerk - so stellte sich der Tatort dar. Die Wucht der Detonation hat auch eine Fahrschule und eine Bäckereifiliale in Mitleidenschaft gezogen. Mit einem dunklen Wagen flüchteten die Täter über die Landesstraße 608 in Richtung Gescher. Dort verliert sich die Spur. Ob die Unbekannten Beute erlangten, ist derzeit unklar. Der Tatort ist weiträumig gesperrt. Die Spurensicherung der KTU Münster ist angefordert. Die Polizei leitete intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein, die bislang nicht zur Festnahme der Täter führten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000 bei der Kriminalinspektion I in Borken. Das gilt insbesondere auch für Zeugen, die Foto- oder Videoaufnahmen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen angefertigt haben: Diese können hochgeladen werden beim Hinweisportal der Polizei unter https://nrw.hinweisportal.de/. (db)

