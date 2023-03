Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Hofladen bestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Alte Heidener Landstraße;

Tatzeit: zwischen 19.03.2023, 10.00 Uhr, und 20.03.2023, 09.30 Uhr;

In den vergangenen Tagen stellte ein Hofladen in Borken gleich zwei Mal das Ziel von Dieben dar. Am Sonntag hatten es die Täter auf Speiseeis abgesehen. Am Montag entwendeten sie neben Eis auch die Wechselgeldkasse aus dem Verkaufsstand an der Alten Heidener Landstraße. Eine Überwachungskamera hielt die beiden Taten fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell