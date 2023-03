Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Grabschmuck in Stadtlohn entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Lessingstraße;

Tatzeit: Nacht zum 21.03.2023;

Grablichter aus Bronze und weiteren Grabschmuck haben Metalldiebe in der Nacht zum Dienstag in Stadtlohn entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind mindestens 30 Ruhestätten auf dem Friedhof an der Lessingstraße betroffen. Die Polizei bittet weitere Geschädigte, über das Online-Portal der Polizei NRW (https://formulare.polizei.nrw/anzeige/FFE7CD?v=1679389944633) oder in einer Polizeidienststelle Anzeige zu erstatten. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. Auch in Ahaus kam es zu gleichgelagerten Taten. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell