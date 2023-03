Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schulwand und Spielgeräte beschmiert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Knufstraße;

Tatzeit: 17.03.2023, 18.40 Uhr;

Durch Schmierereien mit Farbe haben Unbekannte in Bocholt ein Schulgebäude beschädigt. Ebenfalls besprühten die Täter auch Spielgeräte, die auf dem Schulgelände an der Knufstraße stehen. Das Geschehen spielte sich am Freitag gegen 18.40 Uhr ab. Ersten Ermittlungen zufolge kommen zwei männliche Jugendliche für die Taten in Betracht; einer von ihnen trug einen grauen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

