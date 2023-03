Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Erneut Geldausgabeautomat in Alstätte gesprengt

Ahaus-Alstätte (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Haaksbergener Straße;

Tatzeit: 21.03.2023, 03.22 Uhr;

Erneut hat eine laute Explosion viele Menschen in Alstätte in der Nacht zum Dienstag aus dem Schlaf gerissen. Geldautomatensprenger hatten wiederum den Weg in die Grenzgemeinde gefunden. Ob sie bei ihrer Tat Geld erbeuteten, ist derzeit unklar. Fest steht, dass die Täter keine Rücksicht auf die Gesundheit oder das Leben anderer nahmen. Über dem Schalterraum des Gebäudes an der Haaksbergener Straße leben mehrere Menschen. Diese blieben nach derzeitigen Erkenntnissen körperlich unverletzt.

Die Polizei leitete intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein, die bislang nicht zur Festnahme der Täter führten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000 bei der Kriminalinspektion I in Borken. Das gilt insbesondere auch für Zeugen, die Foto- oder Videoaufnahmen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen angefertigt haben: Diese können hochgeladen werden beim Hinweisportal der Polizei unter https://nrw.hinweisportal.de/ . (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell