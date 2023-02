POL-NOM: Auffahrunfall mit leicht verletztem Kind

Uslar (ots) - K 444, Am Eichholz/ Steimker Weg, 24.02.2023, 22.15 Uhr K 444 (st) - Dachse verursachen Unfall Ein 31 - Jähriger Fahrzeugführer befährt die K 444 in Richtung Schoningen als plötzlich zwei Dachse die Fahrbahn queren und vom Pkw erfasst werden. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Dachse verenden vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: ...

mehr