POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall durch Radkappe in Thölstedt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 14. Mai 2022, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der Visbeker Straße in Wildeshausen OT Bauerschaft Thölstedt zu einem Verkehrsunfall durch eine Kunststoffradkappe, welche sich von einem vorausfahrenden grauen Opel löste. Die Radkappe wurde gegen den dahinterfahrenden weißen VW Golf geschleudert, wodurch es zur Beschädigung des Pkw kam. Der Fahrer des verursachenden Opel ist nicht zum Zwecke der Schadensregulierung angehalten, sondern hat seine Fahrt in Richtung Wildeshausen fortgesetzt. Es ist anzunehmen, dass der Fahrer den Verlust der Radkappe nicht bemerkte. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter 04431-941-0 in Verbindung zu setzen.

