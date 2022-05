Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Sachbeschädigung an PKW; PKW-Diebstahl

Delmenhorst (ots)

Großenkneten:

Sachbeschädigung an ausgestelltem Pkw eines Autohauses in Ahlhorn +++ Zeugenaufruf Am Samstag, 14. Mai 2022, gegen 23:00 Uhr, kam es in Großenkneten OT Ahlhorn an der Oldenburger Straße zu einer Sachbeschädigung eines Pkw. Drei bislang unbekannte Täter haben unter anderem die Heckscheibe eines, auf dem Gelände des Autohauses befindlichen, Pkw eingeschlagen und den hinteren rechten Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 800 Euro geschätzt. Die Täter konnten fußläufig flüchten. Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Nummer 04431/ 941-0 zu melden.

Großenkneten:

Pkw-Komplettentwendung in Großenkneten +++ Zeugenaufruf Im Zeitraum vom 14. Mai 2022, 23:00 Uhr bis 15. Mai 2022, 9:30 Uhr, kam es in Großenkneten OT Ahlhorn in der Straße 'Am Scheidewald' zu einer Pkw-Entwendung. Im Rahmen einer Feier konnte eine bislang unbekannte Täterschaft den Originalschlüssel einer schwarzen Mercedes C-Klasse mit Oldenburger Kennzeichen entwenden und in der Folge mit dem Pkw in unbekannte Richtung flüchten. Zeugen, die Hinweise über den aktuellen Verbleib oder andere tatrelevante Feststellungen mitteilen können, werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell