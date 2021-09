Polizei Hagen

POL-HA: Geräteschuppen in Vorhalle aufgebrochen und zwei E-Bikes gestohlen

Hagen-Vorhalle (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Montagabend (13.09.2021) und Dienstagmorgen (14.09.2021) einen Holzschuppen in Vorhalle auf und stahlen zwei E-Bikes daraus. Eine 51-jährige Anwohnerin des Imkerwegs rief die Polizei hinzu, als sie den Aufbruch des Schuppens am Dienstag, gegen 08.00 Uhr, bemerkte. Sie sagte den Beamten, dass er vom Vorabend, gegen 21.00 Uhr, noch unbeschädigt war. Der oder die Täter öffneten die Tür gewaltsam und brachen dabei Teile der Schließeinrichtung aus dem Holz heraus. Anschließend entwendeten sie zwei schwarze E-Bikes. Laut der Aussage der Hagenerin fällt eines der Fahrräder durch eine Blumendekoration am vorderen Korb auf. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

