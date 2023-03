POL-BOR: "Zuhause sicher" - Infostand in Raesfeld

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Blücherstraße; Tatzeit: zwischen 17.03.2023, 18.00 Uhr, und 19.03.2023, 10.00 Uhr; Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in Bocholt in ein Wohnhaus eingedrungen. Um in das Gebäude an der Blücherstraße zu gelangen, hatten sie sich an einem Fenster zu schaffen gemacht. Die Täter durchsuchten das Innere und entwendeten einen circa 100 Kilogramm schweren Tresor. Genauere Angaben zu ...

mehr