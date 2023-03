Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autolack absichtlich zerkratzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hohenzollernstraße;

Tatzeit: 19.03.2023, zwischen 01.00 Uhr und 13.45 Uhr;

Mutwillig zerkratzt haben Unbekannte am Sonntag in Bocholt ein geparktes Auto. Der blaue VW Polo hatte an der Hohenzollernstraße gestanden. Dort kam es zwischen 01.00 Uhr und 13.45 Uhr zu der Tat. Die Kratzer befinden sich großflächig auf der Motorhaube und an der Beifahrertür. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

