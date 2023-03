Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Metalldiebe auf Schöppinger Friedhof

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Bonner Straße;

Tatzeit: zwischen 15.03.2023, 18.00 Uhr, und 17.03.2023, 15.30 Uhr;

Metalldiebe treiben weiter ihr Unwesen, auch im Kreis Borken. Nun stahlen Unbekannte Grabschmuck aus Bronze von mindestens 14 Ruhestätten in Schöppingen. Zu den Taten an der Bonner Straße kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr. In mehreren Städten und Gemeinden im Umkreis kam es in der jüngeren Vergangenheit zu gleichgelagerten Taten, darunter auch mehrfach in Heek und jüngst in Gronau-Epe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

