Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Maria Veen - Einbruchversuch scheitert

Reken-Maria Veen (ots)

Tatort: Maria Veen, Meisenweg;

Einsatzzeit: 19.03.2023, 04.15 Uhr;

Einen optischen Einbruchalarm stellte in der Nacht zum Sonntag eine Streifenwagenbesatzung in Maria Veen fest. Mutmaßlich hatten kurz zuvor Unbekannte versucht, gewaltsam in eine Werkstatt einer sozialen Einrichtung am Meisenweg einzudringen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

