Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Apotheke

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Weseler Straße;

Tatzeit: zwischen 17.03.2023, 19.00 Uhr, und 18.03.2023, 07.50 Uhr;

Bargeld erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Apotheke in Raesfeld. Zu dem Geschehen an der Weseler Straße kam es zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Samstag, 07.50 Uhr. Im Inneren durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

