Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch über Garagendach in Wohnhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Grünstiege;

Tatzeit: zwischen 17.03.2023, 21.30 Uhr, und 18.03.2023, 01.00 Uhr;

In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte in Gronau. Um durch ein Fenster im Obergeschoss in das Gebäude an der Grünstiege zu gelangen, sind die Täter auf eine Garage geklettert. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher Schränke und Kommoden. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 01.00 Uhr. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell