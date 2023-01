Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 08.01.2023

Verden/Osterholz (ots)

Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht beinahe einen Unfall

Achim. Am 08. Januar gegen 03:20 Uhr meldete ein Autofahrer einen Fahrradfahrer, der in Schlangenlinien und ohne Licht die Straße Am Schmiedeberg entlanggefahren sei. Es sei beinahe zu einem Unfall gekommen. Polizeibeamte des Polizeikommissariats Achim konnten daraufhin einen 18-jährigen Achimer als besagten Fahrradfahrer feststellen. Das Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von 2,88 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrradfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Fußgängern

Grasberg. Am späten Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, kommt es auf der Ottersteiner Straße in Grasberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Leichtkraftrad und einer Kohlgängergruppe. Der 16-jährige Krad-Fahrer übersieht dabei die am Fahrbahnrand gehende Gruppe und kommt bei der folgenden Gefahrenbremsung zu Fall, so dass er mit seinem Leichtkraftrad in die Fußgänger rutscht. Hierdurch werden zwei Männer aus der Gruppe, 61 und 24 Jahre alt, und der jugendliche Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Sachschaden am Leichtkraftrad bleibt relativ gering.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagnachmittag kontrollieren Beamte der Polizei Osterholz-Scharmbeck einen 52-jährigen Mann, welcher zuvor mit seinem Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke das Stadtgebiet befahren hat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,92 Promille, so dass anschließend eine Blutprobe entnommen wird. Zudem ist der 52-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Schwanewede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollieren Beamte der Polizei Osterholz-Scharmbeck in Schwanewede-Neuenkirchen, Vorbrucher Straße, einen 23-jährigen Fahrzeugführer. Im Verlauf der Kontrolle stellt sich heraus, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von Marihuana geführt hat. Des Weiteren werden bei dem jungen Mann noch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Den 23-jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

