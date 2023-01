Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 07.01.2023

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Kollision mit einem Baum

Achim/Uesen. Am frühen Freitagnachmittag, befuhr eine 61-jährige Achimerin mit ihrem Pkw die Parkstraße in Achim in Richtung Uesener Feldstraße. Ein vor der Achimerin ausparkender Pkw irritierte diese scheinbar derart, dass sie eine starke Ausweichbewegung nach links durchführte und ungebremst gegen einen Baum neben der Fahrbahn fuhr. Die Achimerin verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. An ihrem Pkw entstand ein geschätzter Schaden im mittleren vierstelligen Bereich, welcher infolgedessen nicht mehr fahrbereit war.

