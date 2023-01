Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verkehrsunfall - ein Unfallbeteiligter unbekannt ++ Zigaretten aus Supermarkt erbeutet - Polizei stellt Tatverdächtigen ++ In Wohnhaus eingeschlichen - Polizei nimmt 34-Jährigen fest ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Friseursalon ++

Achim. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam es zum Einbruch in einen Friseursalon, der in der Bahnhofstraße unweit der Straße Am Sandberg liegt.

Ersten Informationen zufolge öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster und steigen durch dieses in das Gebäudeinnere ein. Im weiteren Verlauf erbeuteten die Täter Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Alfa Romeo gestohlen ++

Verden. Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend stahlen bisher unbekannte Täter einen Alfa Romeo 147 in schwarzer Farbe. Der Alfa Romeo war in der Straße Burgberg unweit der Sedanstraße abgestellt. Nun werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Verkehrsunfall - ein Unfallbeteiligter unbekannt ++

Achim. Am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der Uphuser Heerstraße (L 158) ein Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter ist bisher unbekannt.

Eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Audi war auf der L 158 in Richtung Achim-Zentrum unterwegs.

Ersten Informationen zufolge querte die 26-Jährige bei grünem Ampellicht die Einmündung zur Anschlussstelle "Bremen-Mahndorf" der A 1 in Richtung Achim-Zentrum.

Ihr entgegen kam der bisher unbekannte Unfallbeteiligte, der die 26-Jährige offenbar zu spät bemerkte und nach links in die Anschlussstelle "Bremen-Mahndorf" der A 1 in Richtung Hamburg abbog.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die 26-Jährige stark und wich aus. Dabei überfuhr sie eine Verkehrsinsel. Die 26-Jährige blieb zwar unverletzt, jedoch entstand Sachschaden von zumindest mehreren hundert Euro an ihrem Fahrzeug, das zunächst nicht mehr fahrbereit war.

Der unbekannte Unfallbeteiligte soll kurzzeitig im Auffahrtsbereit zur A 1 gehalten haben, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Der oder die bisher unbekannte Unfallbeteiligte soll mit einem grauen Pkw unterwegs gewesen sein. Möglicherweise handelte es sich dabei um einen Audi.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem bzw. der bisher unbekannten Unfallbeteiligten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden und Hinweise dort mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Zigaretten aus Supermarkt erbeutet - Polizei stellt Tatverdächtigen ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, erbeutete ein zunächst unbekannter Täter Zigaretten aus einem Supermarkt im Hördorfer Weg, der unweit der Straße Polterkamp liegt.

Ersten Informationen zufolge entwendete der zunächst unbekannte Täter Zigaretten aus dem Supermarkt. Zeugen bemerkten, wie der Täter versuchte mit den Zigaretten zu fliehen. Sie alarmierten die Polizei und versuchten, den Täter festzuhalten, was jedoch misslang. Dabei wurde nach derzeitigem Stand niemand körperlich verletzt.

Beamte des alarmierten Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Osterholz stellten im weiteren Verlauf einen 30 Jahre alten Mann, gegen den sich die Ermittlungen nun richten. Möglichweise ist ein weiterer, bisher unbekannter Täter an der Tat beteiligt gewesen. Dieser wird als männlich und zwischen 40 und 50 Jahre alt beschrieben. Er habe dunkle Kleidung und eine Fellmütze getragen.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterholz hat die Ermittlungen, welche nun andauern, aufgenommen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise zu Tat, Fluchtversuch und dem bisher unbekannten Mann sowie sonstige verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ In Wohnhaus eingeschlichen - Polizei nimmt 34-Jährigen fest ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, gegen 20:30 Uhr, entwendete ein zunächst unbekannter Täter Schmuck aus einem Wohnhaus, das in der Straße Lintel - unweit der Straße Wienbeck - liegt.

Ersten Informationen zufolge schlich sich der zunächst unbekannte Täter in das unverschlossene Wohnhaus zweier Senioren ein. Er durchsuchte im weiteren Verlauf die Innenräume und erbeutete dabei Bargeld und Schmuck. Die Senioren bemerkten den Täter, woraufhin dieser floh. Der Versuch der Senioren, den Täter zu stellen, scheiterte. Sie alarmierten die Polizei. Körperlich verletzt wurden dabei nach derzeitigem Stand niemand.

Der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Osterholz löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus. Den Einsatzkräften gelang es, im Nahbereich einen 34 Jahre alten Mann zu stellen, gegen den sich die Ermittlungen nun richten. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Schmuck und Bargeld, bei dem es sich nach derzeitigem Stand um die Beute handelt, konnten die Beamten sicherstellen.

Möglicherweise hat der Mann auf seiner Flucht noch einen Teil des Diebesguts in den Straßenzügen um die Straße Lintel herum verloren. Die Nachsuche der Einsatzkräfte, bei dem auch ein Diensthund zum Einsatz kam, verlief negativ.

Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen. Sollten in der Straße Linteln und Umgebung in den nächsten Tagen entsprechende Gegenstände aufgefunden werden, wird ebenfalls um Mitteilung gebeten.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterholz hat nun die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Die Ermittlungen dauern nun an.

++ In Friseursalon eingebrochen ++

Hambergen. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in einen Friseursalon, der in der Wesermünder Straße unweit der Straße Langenend liegt.

Der Friseursalon liegt in einem Gebäude, in dem sich sowohl Wohnungen als auch Geschäfte befinden.

Die bisher unbekannten Täter gelangten zunächst auf bisher unbekannte Weise in das Treppenhaus des gemischt genutzten Gebäudes. Im weiteren Verlauf öffneten sie dort gewaltsam eine Tür zum Friseursalon. Dort erbeuteten sie Bargeld und flohen im weiteren Verlauf.

Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

