POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss, Kaarst und Meerbusch

Neuss, Kaarst, Meerbusch (ots)

Einen Tresor erbeuteten Einbrecher am Freitagabend (18.02.), in der Zeit von 18:30 bis 19:15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Junkerstrauch in Meerbusch-Büderich. Die ungebetenen Gäste waren über den Balkon an eine Wohnung im ersten Obergeschoss gelangt und hatten die Balkontür aufgehebelt.

Die Alarmanlage eines Einfamilienhauses an der Hindenburgstraße in Meerbusch-Büderich lösten Einbrecher am Samstag (19.02.), gegen 20:15 Uhr, aus. Die Unbekannten hatten ein Fenster im ersten Obergeschoss aufgehebelt und waren vermutlich unmittelbar nach Alarmauslösung ohne Beute geflohen.

Die Balkontür einer Wohnung Am Kotthauserweg in Neuss-Weissenberg wurde durch Unbekannte am Freitag (18.02.), in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr, gewaltsam aufgebrochen. Was die Täter in dem Mehrfamilienhaus erbeuteten, ist bislang nicht bekannt.

In der Zeit von Donnerstagvormittag (17.02.), 10:00 Uhr, bis Samstagabend (19.02.), 19:00 Uhr, kam es an der Kaarster Straße in Neuss zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Diebe hatten die Glasscheibe einer Balkontür eingeschlagen und Bargeld, Schmuck sowie einen Flachbildfernseher gestohlen.

Mit einem Stein warfen Einbrecher an der Bonner Straße in Neuss-Grimlinhausen die Glasscheibe einer Nebeneingangstür ein. Was die Unbekannten am Samstag (19.02.), in der Zeit von 11:15 bis 19:45 Uhr, in dem Einfamilienhaus erbeuteten, ist bislang nicht bekannt.

In einem Mehrfamilienhaus an der Astrid-Lindgren-Straße in Kaarst hebelten Einbrecher am Freitagabend (18.02.), in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr, gleich zwei Wohnungstüren auf. In einer Wohnung erbeuteten die Täter nach ersten Erkenntnissen einen goldenen Ring, in der anderen Wohnung Schmuck und Bargeld.

Ein Einfamilienhaus an Josef-Kuchen-Straße in Kaarst-Holzbüttgen wurde am Samstag (19.02.), in der Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Täter hatten die Haustür aufgehebelt und Schmuck sowie Bargeld gestohlen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!":

Am Mittwoch (23.02.), in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr, besteht wieder die Möglichkeit, sich von den Fachberatern der Kripo telefonisch zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen. Die Experten sind unter den Rufnummern 02131 300-25518 und 02131 300-25522 erreichbar. Die Beratung ist kostenlos.

