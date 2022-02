Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Armbanduhr gestohlen - Vorsicht vor Trickdieben

Meerbusch-Büderich (ots)

Am Samstag (19.02.), kurz vor 13 Uhr, rief ein 76-jähriger Meerbuscher die Polizei zu einem Golfplatz an der Badendonker Straße. Der Herr schilderte, von zwei jungen Frauen bestohlen worden zu sein. Die Damen hätten ihn auf dem Parkplatz am Golfplatz in gebrochenem Deutsch angesprochen und ohne seine Einwilligung seine Hände ergriffen. Er musste sich der aufdringlichen Frauen körperlich erwehren bis sie endlich von ihm abließen und vom Parkplatz verschwanden. Kurz darauf bemerkte der Düsseldorfer, dass seine Uhr vom Typ Patek Philippe Nautilus zusammen mit den jungen Frauen verschwunden war.

Die Diebinnen beschrieb der Mann wie folgt: Beide waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, hatten helle Haut und dunkle Haare. Sie sprachen nur schlecht Deutsch.

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Leider sind der Polizei bereits mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen Trickdiebe ihre Opfer geschickt ablenkten und die Gelegenheit nutzten, um sich in den Besitz von Uhren oder Portemonnaies zu bringen. Seien Sie wachsam, wenn Fremde mit einem Anliegen an Sie herantreten und die normal übliche Distanz dabei unterschreiten. Nehmen Sie Abstand, machen Sie gegebenenfalls andere Passanten auf die Situation aufmerksam und verständigen Sie die Polizei, wenn Sie den Verdacht hegen, dass Diebe am Werk sind.

