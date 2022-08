BPOLI-WEIL: Festnahme nach Auslieferung

Weil am Rhein (ots) - Ein gesuchter 49-Jähriger konnte in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen festgenommen werden. Gegen den Mann bestanden zwei Haftbefehle und eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem. Samstagnacht (20.08.2022) kontrollierten Einsatzkräfte des Zoll am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Dabei überprüften sie auch einen 49-Jährigen, der mit der ...

mehr