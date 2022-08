Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Unbeteiligter stört Kontrolle und beleidigt Einsatzkräfte

Lörrach / Basel (ots)

Ein unbeteiligter 42-Jähriger soll in einer S-Bahn zwischen Lörrach und Basel Einsatzkräfte bei einer Kontrolle gestört und in der Folge beleidigt und bespuckt haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie ein Verfahren wegen eines Verstoß gegen die Maskenpflicht.

Einsatzkräfte von Bundespolizei, Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit sowie Zoll kontrollierten am Dienstagmittag (23.08.2022) gemeinsam in einer S6 zwischen Lörrach und Basel. Während der Durchführung einer Kontrolle soll sich ein unbeteiligter 42-Jähriger eingemischt haben. Dabei soll er die Einsatzkräfte lautstark beleidigt haben. Da sich der deutsche Staatsangehörige auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht beruhigt haben soll wurden seine Personalien festgestellt. In der Folge soll der 42-Jährige nach Ankunft am Basel Badischen Bahnhof in Richtung der Einsatzkräfte gespuckt und dabei auch einen Bundespolizisten am Arm getroffen haben. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren gegen den 42-Jährigen eingeleitet, sowie ein Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen die Maskenpflicht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell