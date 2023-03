Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin angefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Stenerner Weg;

Unfallzeit: 17.03.2023, 20.50 Uhr;

Mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Freitag eine 24 Jahre alte Fahrradfahrerin nach einem Verkehrsunfall in Bocholt. Die Bocholterin war gegen 20.50 Uhr auf dem Radweg der Stenerner Straße aus Richtung Adenauerallee kommend unterwegs und querte gerade die Eintrachtstraße. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 32-Jährigen. Die Isselburgerin wollte von der Eintrachtstraße nach links auf den Stenerner Weg abbiegen. Die ungleichen Verkehrsteilnehmerinnen kollidierten, in dessen Folge die 24-Jährige stürzte. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell