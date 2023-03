Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Europaplatz; Tatzeit: 18.03.2023, 04.20Uhr; Mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste in der Nacht zum Samstag in Bocholt ein 30 Jahre alter Mann. Der Bocholter war nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 04.20 Uhr auf dem Europaplatz in einen Konflikt mit einer Personengruppe geraten. Drei der Unbekannten haben dann auf ihn eingeschlagen und mutmaßlich auch ...

