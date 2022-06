Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Koblenz (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, den 23.06.2022 wurde gegen 3 Uhr ein Pkw in der Schönbornsluster Straße in Koblenz mit auffällig langsamer Fahrweise durch eine Streifenwagenbesetzung der Polizeiinspektion Koblenz 2 festgestellt.

Im Rahmen der Kontrolle zeigte der 28-jährige Fahrer starke Ausfallerscheinungen, die auf einen Alkohol- und Drogenkonsum hindeuteten. Zwei Vortest bestätigten den Verdacht: Der Beschuldigte war mit 1,5 Promille und unter Cannabiseinfluss unterwegs. Die Fahrt hatte sich damit für ihn erledigt: Die Einsatzkräfte nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt, entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

