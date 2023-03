Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Einbrecher in Schule eingedrungen

Ahaus-Alstätte (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Hochstraße;

Tatzeit: zwischen 17.03.2023, 16.00 Uhr, und 18.03.2023, 22.00 Uhr;

Gewaltsam in ein Schulgebäude eingedrungen sind Unbekannte in Ahaus-Alstätte. Im Inneren brachen die Täter Zwischentüren auf, durchsuchten Büros und sie machten sich an einem Tresor zu schaffen. Ob sie bei der Tat an der Hochstraße zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Samstag, 22.00 Uhr, Beute machten, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht klar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: (02561) 9260. (db)

